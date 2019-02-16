Руан, Франция, 16 февраля, 2019, 21:53 — ИА Регнум. Во Франции легковой автомобиль сбил группу людей, участвовавших в акции протеста «жёлтых жилетов». Об этом сообщает BFMTV со ссылкой на свои источники.

Rama Скорая помощь. Франция

ДТП произошло в субботу, 16 февраля, в городе Руэн. По последним данным, в результате инцидента пострадали четыре человека.

«Автомобиль протаранил участников акции «жёлтых жилетов», — передает вещатель.

Отмечается, что водитель транспортного средства сначала сбежал с места происшествия, однако позже явился в полицию.

Как передавало ИА REGNUM, очередная акция протеста «желтых жилетов», выступающих против низких зарплат и покупательной способности, началась во Франции 16 февраля.

Читайте также: В Париже задержаны более 20 участников акции «жёлтых жилетов»