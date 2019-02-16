Деревня Аносино, Московская область, 16 февраля, 2019, 21:32 — ИА Регнум. Всего в первом полуфинале принимает участие 386 человек, прошедшие дистанционное и очное тестирование в своих регионах, и испытание на перепроверки честности прохождение дистанционного этапа.

Дарья Антонова ИА REGNUM Первый полуфинал конкурса «Лидеры России» по ЦФО

Первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, обратившись к участникам на церемонии открытия полуфинального этапа, назвал конкурс «Лидеры России», «честным и прозрачным социальным лифтом, отметив, что, помимо дистанционных испытаний, все участники конкурса прошли собеседования в крупнейших компаниях-партнерах конкурса, в число которых вошли 20 крупнейших компаний. В их числе: «Российские железные дороги», «Сбербанк», «Газпромнефть», «Росатом», «Лукойл», «Роснефть», «Ростех» и другие.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Кириенко

«Наша договоренность с компаниями-партнерами заключается в том, что уже сейчас, на стадии полуфиналов, начинают присматривать среди полуфиналистов, а тем более среди финалистов для себя интересных лидеров, управленцев. Уже более чем с 700 участниками полуфиналов во всех остальных округах провели собеседования HR-службы этих наших крупнейших компаний», — подчеркнул Сергей Кириенко.

Сергей Кириенко также сообщил, что с 2019 года в число наставников конкурса вошли председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, вице-премьер Правительства РФ Максим Акимов.

Один из наставников конкурса, телеведущий Михаил Гусман в своем выступлении перед участниками конкурса отметил, что главным наставником в нем является сам Владимир Путин.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Гусман

«Справедливо будет сказать, что у этого конкурса есть главный наставник — это президент России, — сказал он, выступая на церемонии открытия первого полуфинала для регионов ЦФО, — Он действительно является главным наставником этого конкурса, он является главным наставником всех вас», — подчеркнул Михаил Гусман.

Он также отметил, что второй конкурс «Лидеры России» проходит «на порядок организованнее, умнее и ярче».

Дарья Антонова ИА REGNUM Алексей Комиссаров

«Я думал, что первый конкурс организован по законам высшего пилотажа. У меня были опасения, что этот высший пилотаж не реализуется дальше. Но когда я увидел настрой Сергея Кириенко, который является сердцем этого проекта, когда я увидел горящие глаза Алексея Комиссарова, который является мотором этого проекта, я понял, что все наоборот», — признался Михаил Гусман.

Полномочный представитель Президента России в ЦФО Игорь Щёголев акцентировал внимание аудитории на том, что главная задача конкурса — поиск эффективных кадров и новых креативных решений современных задач

Дарья Антонова ИА REGNUM Игорь Щёголев

«Наибольший шанс проявить себя, реализовать себя, есть у представителей регионов. У нас, у управленцев, есть такая присказка: «если ты работаешь, то тебе работать не с кем, а если ты ищешь работу, то тебе на работу не устроиться». Конкурс «Лидеры России» призван сломать эту не очень правильную формулу. Давайте договоримся так: я буду приезжать в регионы и там буду встречаться с полуфиналистами конкурса. Мы будем сидеть и общаться с руководителями области. Потому что руководителям области будет полезно на вас посмотреть. И мне тоже важно будет знать, что вы не остались за бортом и у вас был свой шанс благодаря этому конкурсу», — подчеркнул Игорь Щеголев.

Дарья Антонова ИА REGNUM Первый полуфинал конкурса «Лидеры России» по ЦФО

Дарья Антонова ИА REGNUM Участники полуфинала

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Лидеры России» — это кадровый конкурс, организованный по поручению президента России. В этом году изначально было подано 227 тысяч заявок со всей страны, и в ходе нескольких этапов отбора число участников значительно сократилось: в первом полуфинале по Центральному Федеральному Округу участвуют 386 человек. Самая многочисленная делегация у Москвы — 162 конкурсанта. Для выхода в финал необходимо выполнить все задания, предлагаемые как организаторами, так и организациями-партнерами, среди которых «Аэрофлот», «Газпром нефть», «Интер РАО», «Лукойл», НЛМК, «Норникель», Образовательный Фонд «Талант и успех», «РЖД», «Росатом», «Роскосмос», «Россети», «Ростелеком», «Ростех», «Русал», «Роснефть», «Русгидро», «Сбербанк», «Северсталь», «Сибур», «ТВ-Новости» (Russia Today).

Конкурс «Лидеры России» является флагманским проектом платформы «Россия — страна возможностей», объединяющей 15 проектов.