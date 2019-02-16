Москва, 16 февраля, 2019, 21:10 — ИА Регнум. Причиной смерти рэпера Кирилла Толмацкого (Децл) являются перенагрузки. Об этом сообщила мать рэпера Кирилла Толмацкого (Децла) Ирина Толмацкая в эфире Первого канала.

(сс) Aleksandr Plyushchev Децл (Кирилл Толмацкий)

«Причина смерти — перенагрузки, — рассказала Ирина Толмацкая. — Он мого работал».

По ее словам, музыкант за последние шесть месяцев записал сразу два альбома.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 3 февраля в Ижевске от остановки сердца скончался рэпер Кирилл Толмацкий. Похоронен 35-летний музыкант был на Пятницком кладбище в Москве.