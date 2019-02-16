Мюнхен, Германия, 16 февраля, 2019, 20:23 — ИА Регнум. Украине нужно договориться о новой программе финансирования с Международным валютным фондом (МВФ). Об этом заявила кандидат в президенты Украины, лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко во время Украинского ланча в рамках Мюнхенского форума по безопасности.

Иван Шилов ИА REGNUM Цена на газ

По ее словам, новая программа финансирования, которую необходимо отстаивать новому президенту Украины, должна учитывать снижение цены на голубое топливо для жителей страны.

«Положитесь на наше искусство переговоров с МВФ», — заявила лидер «Батькивщины», слова которой обнародованы на официальном сайте партии.

Как передавало ИА REGNUM, президентские выборы на Украине пройдут 31 марта 2019 года. На высший руководящий пост страны претендуют более 40 кандидатов.

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