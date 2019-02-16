Мюнхен, Германия, 16 февраля, 2019, 19:56 — ИА Регнум. Канада выделит $25 млн для «проведения прозрачных выборов» на Украине. Об этом, как передает телеканал «112 Украина», заявила министр иностранных дел Канады Христя Фриланд во время Украинского ланча в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

«На Украине многие разочарованы в реформах… — отметила Фриланд. — Поэтому украинцы должны получить честные выборы».

По ее словам, именно жители Украины должны выбрать тех, кто будет «управлять их страной».

Как передавало ИА REGNUM, президентские выборы на Украине, в которых примут участие более 40 кандидатов, пройдут 31 марта 2019 года.