Баку, 16 февраля, 2019, 19:01 — ИА Регнум. Проходящая в Мюнхене 55-ая международная конференция по безопасности стала существенным вкладом в обсуждение основных проблем, тревожащих международную общественность.

Securityconference.de 55-я международная конференция по безопасности

Об этом заявил руководитель Клуба политологов «Южный Кавказ» Ильгар Велизаде, обозначив темы: договор о РСМД, «российские угрозы», европейская система безопасности, ближневосточное урегулирование, Сирия и Афганистан, Палестина. Велизаде обратил внимание на то, что российская делегация явно уступает по числу участников американской, а лидеры европейских государств фактически повторяли свои тезисы в отношении к Москве четырехлетней давности:

«Не отличались оригинальностью и ответы и предложения российской стороны. Это говорит о том, что о переходе ситуации в отношениях между Москвой и Западом в посткризисное состояние пока приходится только мечтать. Не добавляет оптимизма и ситуация вокруг договора о РСМД. Выход США из договора открывает путь к гонке вооружений не только в Европе, но и в мировом масштабе».

Политолог с сожалением отметил: «Увы, Мюнхен еще раз продемонстрировал разногласия по основным темам международной повестки между основными акторами, что негативно может отразиться на перспективах решения кризисных явлений мировой политики».

Это же констатировал и глава Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер в своей вступительной речи: «В последнее время главы государств и правительств приезжают в баварскую столицу не поговорить друг с другом, а поговорить друг о друге». Перед саммитом Ишингер не раз заявлял: для него «важно продемонстрировать в Мюнхене, что Европейский союз все еще жив и здоров». Он считал, что в этом поможет президент Франции Эммануэль Макрон. Предполагалось, что его совместное выступление с канцлером Германии Ангелой Меркель станет кульминацией форума. Но французский лидер не приехал, сославшись на «необходимость заниматься внутренними делами».

Зато из-за океана прибыла внушительная делегация: вице-президент США Майкл Пенс, советники главы государства Иванка Трамп и Джаред Кушнер, около полусотни представителей конгресса США, включая сенатора-республиканца Линдси Грэма. Несмотря на то, что практически все мероприятия Мюнхенской конференции носят закрытый характер, форум дает возможность и давно используется как площадка для того, чтобы договориться партнерам и выяснить отношения оппонентам. И не вся информация об этом появляется в прессе. Поэтому многолетний руководитель ее Ишингер называет официальную программу мероприятия лишь вершиной айсберга.

Что ж, форум продолжит свою работу завтра, 17 февраля, за оставшееся до его закрытия время еще можно ожидать какие-то сюрпризы. Мы в Баку ожидаем встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении, чтобы понять в каком направлении дальше будут развиваться события вокруг урегулирования карабахского конфликта. Так что, ждём!