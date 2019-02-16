Москва, 16 февраля, 2019, 18:38 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин и глава Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонных переговоров обсудили ситуацию в Сирии и на Украине. Об этом сообщает в субботу, 16 февраля, пресс-служба Кремля.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Трубка телефона

«Состоялся телефонный разговор В. Путина с президентом Франции Э. Макроном», — говорится в сообщении.

Отмечается, что лидеры двух стран в ходе телефонного разговора уделили основное внимание положению дел в Сирии, а также обменялись мнениями по ситуации на Украине.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, трехсторонняя встреча лидеров РФ, Турции и Ирана по вопросам урегулирования конфликта в Сирии прошла в Сочи 14 февраля 2019 г.

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