Мюнхен, Германия, 16 февраля, 2019, 18:20 — ИА Регнум. Готовность руководства Российской Федерации к диалогу с представителями Великобритании в случае корректировки Лондоном «недружественной политики на российском направлении» подтвердил первый заместитель министра иностранных дел РФ Владимир Титов, который на полях Мюнхенской конференции по безопасности провел переговоры с замглавы МИД Великобритании Аланом Данканом. Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

Иван Шилов ИА REGNUM Москва — Лондон

«Собеседники (Титов и Данкан) обсудили сложившуюся ситуацию в российско-британских отношениях и возможности решения накопившихся в них проблем, — говорится в сообщении. — С российской стороны подчеркнута безальтернативность нормализации взаимодействия через взаимоуважительный и равноправный диалог».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в начале марта 2018 года в британском городе Солсбери были обнаружены с признаками отравления бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. В сентябре официальный Лондон обвинил в причастности к данному делу «сотрудников ГРУ», проживающих в РФ. Однако до сих пор никаких доказательств Великобритания так и не предъявила.

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