Киев, 16 февраля, 2019, 17:58 — ИА Регнум. На Украине разворачивается скандал, связанный с делегацией Верховной рады в Парламентской Ассамблее ОБСЕ. В частности сегодня, 16 февраля, стало известно, что по решению фракции «Оппозиционный блок» Нестора Шуфрича исключили из состава членов делегации, причем политик об этом даже не знал. Подробности произошедшего прессе сообщил сам Шуфрич.

Glavkom_NN Нестор Шуфрич

«Как сообщили мне мои помощники в Верховной раде Украины, при оформлении документов на представление фракции «Оппозиционного блока» в делегации Верховной рады Украины в Парламентской Ассамблее ОБСЕ, они в комитете иностранных дел узнали о решении фракции «Оппозиционный блок» исключить меня из состава членов делегации», — прокомментировал Шуфрич.

По мнению депутата, подобную информацию представитель партии должен был узнать не от помощников, «а как минимум от Новинского (депутат парламента Вадим Новинский — ред.), который считает себя руководителем фракции, и при этом трусливо, не пригласив меня на обсуждение этого вопроса, провел это решение».

Также Шуфрич выразил мнение, что за подобным решением стоят олигарх Ринат Ахметов и президентстраны Петр Порошенко, по чьему приказу Новинский решил исключить депутата из делегации.

По словам оппозиционного политика, причиной подобной ситуации стала его принципиальная позиция по ряду актуальных вопросов.

«Наверное, сегодня, накануне выборов, власть и послушная ей часть «Оппоблока» не хочет слышать критику с такой площадки. Могу их разочаровать: своими попытками заткнуть рот политическим оппонентам они привлекают только больше внимания к борьбе против свободы слова и плюрализма мнений. Не важно, идет ли речь о недопущении Шуфрича в ПА ОБСЕ, уголовном преследовании, или подготовке покушения на Медведчука, или многочисленных нарушениях прав и свобод простых граждан… Я четко обвинял Порошенко и его окружение в мародерстве, срыве мирного процесса, нежелании реализовывать Минские соглашения и ухудшении жизни наших граждан, что власть прикрывает конфликтом на Юго-Востоке», — считает Шуфрич.

ИА REGNUM напоминает, что в делегации Верховной рады в ПАСЕ до последнего времени насчитывалось 25 человек, а возглавляет ее скандальный депутат от блока Петра Порошенко Владимир Арьев. Согласно традиционному правилу, членов делегации до завершения каденции Верховной рады не меняют. Очередные парламентские выборы должны состояться на Украине осенью 2019 года.