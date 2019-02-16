Новосибирск, 16 февраля, 2019, 18:08 — ИА Регнум. Стратегию пространственного развития до 2025 года, которая утверждена в России, нельзя считать программным документом, учитывающим особенности и перспективы развития страны, сказала корреспонденту ИА REGNUM старший научный сотрудник Института экономики и организации промышленного производства СО РАН Ольга Валиева.

Иван Шилов ИА REGNUM Российская Федерация

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«Наш институт ИЭОПП СО РАН написал очень резкое заключение по поводу этой стратегии. Её вообще нельзя считать программным документом, учитывающим особенности и перспективы развития страны. Сохранились все недостатки централизации и вертикальных отношений центра и регионов. Не убраны институциональные нормы, ограничивающие губернаторов в распоряжении собственными бюджетами. Самостоятельности и субъектности как не было, так и нет. Макрорегион Сибирь как использовался в качестве вотчины, так и будет использоваться», — подчеркнула Валиева.

Эксперт отметила, что формально разделение России на 12 макрорегионов, губернаторам регионов ничем не грозит.

«И не может грозить. Потому, что кардинальных изменений в управлении регионами не планируется. Возможно, акценты будут расставлены на крупных проектах с выделением федеральных средств, но это только в рамках расширения присутствия крупных игроков в регионах страны. Губернаторы будут постепенно терять власть. Интересы в территориальных субъектах начнут представлять отдельные бизнес-группы. Мы уже наблюдали в 2000-х сращивание интересов бизнеса и власти. Сейчас крупные бизнес-структуры, набрав сил и влияния, будут диктовать условия в регионах. И губернаторы попадут в двойной капкан. С одной стороны — это государство, требующее социальной стабильности, а с другой — бизнес, требующий удовлетворения своих финансовых амбиций», — отмечает Ольга Валиева.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении в России Стратегии пространственного развития страны до 2025 года. Главные её цели — сокращение межрегиональных различий в уровне и качестве жизни людей, ускорение темпов экономического роста, а также обеспечение национальной безопасности. Согласно ей, пространство страны делится на 12 макрорегионов: Центральный, Центрально-Чернозёмный, Северо-Западный, Северный, Южный, Северо-Кавказский, Волго-Камский, Волго-Уральский, Уральско-Сибирский, Южно-Сибирский, Ангаро-Енисейский и Дальневосточный.