Новосибирск, 16 февраля, 2019, 23:38 — ИА Регнум. В Новосибирске сегодня, 16 февраля, стартовал двухдневный городской фестиваль по строительству снежных хижин «Иглу 2019 — Город Эскимосов». На Обском водохранилище собрались около 300 человек — большинство из них новосибирцы, но по словам организаторов, были и гости из Томска, Омска и других сибирских городов.

Анна Алябьева ИА REGNUM Фестиваль по строительству снежных хижин «Иглу 2019 — Город Эскимосов»

Анна Алябьева ИА REGNUM Фестиваль по строительству снежных хижин «Иглу 2019 — Город Эскимосов»

Анна Алябьева ИА REGNUM Фестиваль по строительству снежных хижин «Иглу 2019 — Город Эскимосов»

Анна Алябьева ИА REGNUM Фестиваль по строительству снежных хижин «Иглу 2019 — Город Эскимосов»

Фестиваль проходит уже в четвёртый раз. Для сравнения, в прошлом году в нём участвовало около 180 человек, в этом году — 260 человек в возрасте от 3 месяцев до 68 лет.

Анна Алябьева ИА REGNUM Фестиваль по строительству снежных хижин «Иглу 2019 — Город Эскимосов»

Анна Алябьева ИА REGNUM Фестиваль по строительству снежных хижин «Иглу 2019 — Город Эскимосов»

Анна Алябьева ИА REGNUM Фестиваль по строительству снежных хижин «Иглу 2019 — Город Эскимосов»

Команды, а их по подсчётам организаторов — более 50, соревновались в нескольких номинациях: «самая правильная иглу», «самая красивая иглу», «самая высокая иглу». Отдельно награждали «самого молодого и возрастного участника», и за «самый лучший костюм народов Севера».

Анна Алябьева ИА REGNUM Фестиваль по строительству снежных хижин «Иглу 2019 — Город Эскимосов»

Анна Алябьева ИА REGNUM Фестиваль по строительству снежных хижин «Иглу 2019 — Город Эскимосов»

Анна Алябьева ИА REGNUM Фестиваль по строительству снежных хижин «Иглу 2019 — Город Эскимосов»

Анна Алябьева ИА REGNUM Фестиваль по строительству снежных хижин «Иглу 2019 — Город Эскимосов»

Анна Алябьева ИА REGNUM Фестиваль по строительству снежных хижин «Иглу 2019 — Город Эскимосов»

При этом любой желающий мог остаться ночевать в выбранном иглу.

Отметим, что погода сегодня благоволила участникам фестиваля — днём 16 февраля было без осадков, и хотя солнце так и не порадовало своим появлением, но было по-зимнему тепло: — 2, — 7 oC.