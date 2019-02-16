Мюнхен, Германия, 16 февраля, 2019, 17:41 — ИА Регнум. Журналиста телеканала «Россия 1», пытавшегося задать вопрос действующему президенту Украины Петру Порошенко, оттолкнул охранник украинского лидера. Инцидент произошел в субботу, 16 февраля, на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко

При этом сам Порошенко заявил сотруднику телеканала «Россия 1» о том, что он не намерен разговаривать с представителями российских телеканалов, пока те «не извинятся перед Украиной».

«Российским телеканалам мы (представители руководства Украины) интервью не даем», — сказал украинский лидер.

Как передавало ИА REGNUM, с 15 по 17 февраля в Мюнхене проходит международная конференция по безопасности.

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