Мюнхен, Германия, 16 февраля, 2019, 17:19 — ИА Регнум. Союзники США по Североатлантическому альянсу, которые приобретают вооружения у «потенциальных противников», не смогут рассчитывать на военную помощь Вашингтона. Об этом, как передает РИА Новости, заявил вице-президент США Майк Пенс на Мюнхенской конференции по безопасности.

Владислав Осипов ИА REGNUM С-400

«Мы (власти США) дали понять, что мы не будем стоять сложа руки», — сказал Пенс.

Как передавало ИА REGNUM, 14 февраля турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган перед встречей с президентом России Владимиром Путиным в Сочи заявил, что Соединенные Штаты давят на Турцию в связи с поставками российских зенитно-ракетных комплексов.

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