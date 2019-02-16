Запорожье, Украина, 16 февраля, 2019, 16:46 — ИА Регнум. Мемориальный комплекс погибшим в Великой Отчественной войне в селе Семёнова Запорожской области Украины подвергся нападению вандалов. Об этом 16 февраля сообщила прес-служба полиции области.

Иван Шилов ИА REGNUM Бандеровская Украина

По предварительной информации, мемориальный комплекс был атакован неустановленными вандалами рано утром 16 февраля.

Неизвестные похитили часть металлической секции ограждения из мемориального комплекса, где похоронены советские солдаты, павшие при освобождения города Мелитополя от немецко-фашистских захватчиков. Кроме того, вандалы повредили звезду Вечного огня.

Сотрудники полиции начали расследование обстоятельств произошедшего и принимают меры к установлению личностей правонарушителей.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о надругательстве над могилой, другим местом захоронения или телом умершего. По данной статье на Украине предусмотрено наказание от четырёх до семи лет лишения свободы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о направлении судом на принудительное лечение подростка, осквернившего памятник воинам, погибшим во время Великой Отечественной войны.