Мюнхен, Германия, 16 февраля, 2019, 16:03 — ИА Регнум. Инцидент в российском Керченском проливе 25 ноября 2018 года, когда украинские боевые корабли вероломно вторглись в территориальные воды России, был нужен действующему президенту Украины Петру Порошенко как часть его предвыборной кампании. Об этом сегодня, 16 февраля, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопросы на Мюнхенской конференции по безопасности.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Порошенко

«Порошенко нуждался в этом для того, чтобы начать предвыборную кампанию», — сказал Лавров, отвечая на просьбу пояснить свое видение инцидента в Керченском проливе 25 ноября 2018 года.

Также глава МИД РФ подчеркнул, что Москва вовсе не против инициатив Европейского союза по поддержанию стабильности на Черном море. Однако инициативы эти вряд ли стоит обсуждать с Украиной, которая является дестабилизирующим фактором в регионе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, руководство Украины послало три своих боевых корабля для прорыва через Керченский пролив в Азовское море с целью провокации. Украинские боевые корабли вероломно вторглись в российские территориальные воды, расчехлили орудия, совершали опасные маневры и не отвечали на запросы российских пограничников.

В итоге российским пограничникам пришлось задержать провокаторов с применением силы.

После этого Украина обвинила Россию в якобы препятствовании судоходству в Керченском проливе. За Украиной это лживое обвинение подхватил Запад. И вот уже Евросоюз вводит против России новые санкции на основании этого ложного обвинения.