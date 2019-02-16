Ростов-на-Дону, 16 февраля, 2019, 15:45 — ИА Регнум. Подозреваемые в убийстве московского таксиста были задержаны на автотрассе в Ростовской области. Об этом 16 февраля сообщил новостной портал 161.ru.

Иван Шилов ИА REGNUM Задержание

Сообщается, что задержаны стрелявшие в таксиста в Москве на Самаркандском бульваре. Задержание провели инспекторы ДПС. Подозреваемые подходят под описание нападавших на кафе в Москве.

При этом официальных комментариев правоохранительных органов не поступало.

Напомним, что ранее, 15 февраля в городе Москве на Самаркандском бульваре неизвестные убили человека из огнестрельного оружия. По свидетельствам очевидцев, злоумышленники передвигались на BMW спокрытыми грязью номерами.

В городе был объявлен план «Перехват». Было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. В ходе предварительного расследования было установлено, что убитый мужчина работал таксистом. Мотивы напавших на него злоумышленников пока неизвестны.