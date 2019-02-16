Джакарта, 16 февраля, 2019, 15:41 — ИА Регнум. Boeing 737, принадлежащий индонезийской авиакомпании Lion Air при посадке выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы в аэропорту города Понтианак в провинции Западный Калимантан. Об этом 16 февраля сообщил новостной портал Detik.

(сс) Aero Icarus Самолет авиакомпании Lion Air

По данным авиакомпании-перевозчика, в момент ЧП на борту самолёта находились 182 пассажира и семь членов экипажа. В результате инцидента никто не пострадал.

Самолёт совершал авиаперелёт по маршруту Джакарта — Понтианак. В момент посадки в аэропорту Понтианака шёл сильный ливень, видимость была ограничена.

Сейчас работа аэропорта временно прервана, лайнер эвакуируют на стоянку.

Ранее ИА REGNUM сообщало о столкновении двух учебных легкомоторных самолётов в Испании. В результате инцидента погибла женщина-пилот и её ученик.