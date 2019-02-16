Мюнхен, Германия, 16 февраля, 2019, 15:06 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила, что Европейский союз уже принял решение о введении новых санкций против Российской Федерации. Об этом она заявила сегодня, 16 февраля, в интервью РИА Новости на Мюнхенской конференции по безопасности.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Опять санкции

«Решение уже принято на соответствующем уровне», — сказала Кнайсль.

Других деталей она не уточнила.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Европейский союз согласовал санкции против восьми граждан Российской Федерации. Санкции вводятся из-за неудавшейся украинской провокации в Керченском проливе 25 ноября 2018 года.

Тогда украинские боевые корабли вероломно вторглись в территориальные воды России и попытались прорваться через российский Керченский пролив. Несмотря на то, что украинские боевые корабли нарушили все нормы мирного судоходства и по сути угрожали российским пограничникам оружием, Украина, а вслед за ней и Запад обвинили Москву в препятствовании судоходству по Керченскому проливу. Теперь на основании этих ложных обвинений Запад вводит против России новые санкции.

Кто именно те восемь граждан России, которые попадут в черный список Евросоюза — не разглашается. По предварительным данным, юридических лиц в санкционном списке нет.