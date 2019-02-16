Тайбэй, 16 февраля, 2019, 15:08 — ИА Регнум. Китайская компания Huawei планирует поставить 250 млн смартфонов в 2019 году и выйти по этому показателю на первое место в мире. Об этом сообщает газета DigiTimes со ссылкой на источники в отрасли.

Kārlis Dambrāns Huawei

Согласно данным тайваньского издания, компания Huawei попросила компании-партнёры из Тайваня увеличить поставки полупроводниковых устройств, необходимых для производства смартфонов. Отмечается, что Huawei планирует произвести в 2019 году 250 млн смартфонов, что позволит ей обойти южнокорейскую компанию Samsung и выйти на первое место в мире. В 2020 году компания планирует ещё нарастить производство и довести его до уровня 300 млн устройств в год.

Также сообщается, что Huawei просит тайваньских партнёров перенести производственные линии, работающие на китайскую компанию, на территорию КНР.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2018 года глава одного из подразделений Huawei Ричард Ю заявил, что компания планирует в 2019 году приблизиться по поставкам смартфонов к южнокорейской компании Samsung, а в 2020 году — обойти её по этому показателю.