Москва, 16 февраля, 2019, 14:42 — ИА Регнум. Состав российского экипажа Международной космической станции (МКС) будет расширен с двух до трёх человек не ранее апреля 2020 года, сообщил источник в ракетно-космической отрасли РИА Новости.

Roscosmos.ru Космонавт в открытом космосе

Отмечается, что расширение российского экипажа МКС, ранее планировавшееся на сентябрь 2019 года, отложено из-за переноса запуска многофункционального лабораторного модуля «Наука».

Напомним, в апреле 2017 года в Роскосмосе приняли решение о сокращении российского экипажа МКС с трёх до двух космонавтов до введения в состав станции нового модуля.

Сборка и изготовления модуля «Наука» были завершены в декабре 2012 года, однако позже в двигательной системе модуля были обнаружены посторонние частицы, после чего он был возвращён на завод-изготовитель. После этого сроки запуска модуля неоднократно переносились, а в январе 2019 года глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин сообщил, что «Наука» будет отправлена к МКС в 2020 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 29 января 2019 года генеральный конструктор по пилотируемым космическим системам и комплексам Евгений Микрин сообщил, что экипаж российского сегмента МКС будет расширен до трёх человек в сентябре 2019 года.