Мюнхен, Германия, 16 февраля, 2019, 14:08 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Запад после падения Советского Союза рассчитывал на другие отношения с Россией, чем те, которые сложились сейчас. Об этом Меркель сказала сегодня, 16 февраля, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

Иван Шилов ИА REGNUM Ангела Меркель

«После падения Берлинской стены мы думали, что наши отношения будут совсем другими», — сказала Меркель.

Она также напомнила, что не так давно в 2011 году на этой самой Мюнхенской конференции по безопасности министр иностранных дел России Сергей Лавров и государственный секретарь США Хиллари Клинтон ратифицировали договор о разоружении, и в то время обе стороны считали, что между ними существовало стратегическое партнерство. Но то, что произошло в последние годы, в корне изменило ситуацию, считает Меркель.

«Произошла аннексия Крыма. Обострился конфликт на востоке Украины. Очень плохая новость в этом году — расторжение договора РСМД из-за нарушения договора Россией в течение многих лет», — сказала Меркель, приводя свое видение недавних событий.

Из-за этого Евросоюзу и военному блоку НАТО пришлось сместить центр внимания и говорить не только о борьбе с терроризмом, но и о коллективной обороне. Именно поэтому было принято решение об увеличении до 2% ВВП расходов на оборону в каждой стране Североатлантического альянса.

Канцлер подчеркнула, что в отношениях с Москвой она всегда будет на стороне президента Украины Петра Порошенко.