Меркель: Запад рассчитывал на другие отношения с Россией
Мюнхен, Германия, 16 февраля, 2019, 14:08 — ИА Регнум. Канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что Запад после падения Советского Союза рассчитывал на другие отношения с Россией, чем те, которые сложились сейчас. Об этом Меркель сказала сегодня, 16 февраля, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.
«После падения Берлинской стены мы думали, что наши отношения будут совсем другими», — сказала Меркель.
Она также напомнила, что не так давно в 2011 году на этой самой Мюнхенской конференции по безопасности министр иностранных дел России Сергей Лавров и государственный секретарь США Хиллари Клинтон ратифицировали договор о разоружении, и в то время обе стороны считали, что между ними существовало стратегическое партнерство. Но то, что произошло в последние годы, в корне изменило ситуацию, считает Меркель.
«Произошла аннексия Крыма. Обострился конфликт на востоке Украины. Очень плохая новость в этом году — расторжение договора РСМД из-за нарушения договора Россией в течение многих лет», — сказала Меркель, приводя свое видение недавних событий.
Из-за этого Евросоюзу и военному блоку НАТО пришлось сместить центр внимания и говорить не только о борьбе с терроризмом, но и о коллективной обороне. Именно поэтому было принято решение об увеличении до 2% ВВП расходов на оборону в каждой стране Североатлантического альянса.
Канцлер подчеркнула, что в отношениях с Москвой она всегда будет на стороне президента Украины Петра Порошенко.