Мюнхен, Германия, 16 февраля, 2019, 13:59 — ИА Регнум. Власти Германии поддерживают введение новых санкций против Российской Федерации, но данные санкционные меры должны быть согласованными. Об этом сегодня, 16 февраля, заявила канцлер Германии Ангела Меркель, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности.

Иван Шилов ИА REGNUM Санкции

По словам Меркель, если Евросоюз все-таки примет решение о введении новых санкций против Российской Федерации в связи с неудавшейся украинской провокацией в Керченском проливе, то такой ввод должен осуществляться согласовано.

«Я прошу возможные санкции против России, которые могут быть расширены, например, в результате актуального инцидента в Керченском проливе, по возможности вводить согласованно», — сказала Меркель.

Она отметила, что если каждая страна Евросоюза будет вводить санкции против России отдельно, то ЕС в целом от этого не выиграет.