Сан-Франциско, США, 16 февраля, 2019, 14:41 — ИА Регнум. Сообщения, оставленные в социальной сети Twitter, хранятся в течение нескольких лет после деактивации учётной записи. Об этом сообщает TechCrunch.

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Специалист по кибербезопасности Каран Сайни рассказал изданию, что обнаружил в архиве данных Twitter сообщения, опубликованные в 2016 году с учётной записи, которая позже была деактивирована. Он отметил, что это противоречит правилам социальной сети, согласно которым все сообщения, отправленные с деактивированных аккаунтов, удаляются через 30 дней после деактивации.

Представитель Twitter сообщил изданию, что прокомментирует эту информацию после того, как в компании полностью изучат этот вопрос.

Отметим, хранение личных сообщение в течение многих лет после деактивации учётной записи противоречит новым правилам защиты личной информации, введённым на территории Евросоюза.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале суд высшей инстанции Парижа оштрафовал американскую компанию Google за нарушение правил использования конфиденциальной информации.