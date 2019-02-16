Тайбэй, 16 февраля, 2019, 14:17 — ИА Регнум. 14 февраля около 100 пилотов национального авиаперевозчика Тайваня China Airlines, которые бастовали с 8 февраля в течение семи дней, прошли перепроверку и получили лицензии на управление воздушными суднами. С 15 февраля полеты авиакомпании возобновились. Об этом сообщает тайваньское «Центральное агентство новостей».

(сс) Chung ChengYen Полетели!

Так как не так много пилотов смогли получить лицензии и пройти перепроверку на готовность управлять воздушным судном сразу после окончания забастовки, «Бюро гражданской авиации» Тайваня официально открыло кабинет, где пилоты могут вернуть свои лицензии.

Забастовка пилотов China Airlines началась 8 февраля 2019 года по причине переутомления пилотов из-за загруженности рейсов, которые могли повлечь за собой опасные последствия для пассажиров и самих сотрудников, а также из-за открытого нарушения правил перевозок со стороны компании. После нескольких этапов переговоров бастовавших с начальством авиакомпании, консенсус был найден, и авиаперевозчик нормализовал полётный режим.