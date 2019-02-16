Санкт-Петербург, 16 февраля, 2019, 12:38 — ИА Регнум. 21 февраля в корпусе Бенуа Русского музея в Санкт-Петербурге открывается выставка «Осень русского Средневековья». Зритель впервые в полном объеме сможет познакомиться с основными явлениями сакральной художественной жизни XVII века. В экспозиции будет представлена обширная коллекция книг, предметов ювелирного искусства, лицевого шитья, иконописи, монументальной живописи XVII века. Как отмечается в релизе музея, «Для русской культуры XVII века, начавшегося смутным временем и завершившегося петровскими преобразованиями, свойственно нарастание индивидуального, личностного начала, появление в иконописи черт иллюзионизма, усиление связей между живописью и иконописью».На выставке представлены иконы кисти Симона Ушакова, Прокопия Чирина, Никифора Савина, Тихона Филатьева, Кирилла Уланова, Никиты Павловца, произведения лицевого шитья, исполненные в мастерских Анны Ивановны Строгановой, боярыни Анны Ильиничны Морозовой, работы ювелиров Андрея Бланкенстена, Ивана Юркина и других мастеров.