Ростов-на-Дону, 16 февраля, 2019, 12:43 — ИА Регнум. Четыре человека погибли один пострадал при столкноовении двух легковых автомобилей в Ростовской области. Об этом 16 февраля сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.

Иван Шилов ИА REGNUM Авария

ДТП произошло на автотрассе Морозовск — Цимлянск, ночью с 15 на 16 февраля. Произошло столкновение автомобилей «Нива» и Lifan.

По предварительной информации, 50-летний водитель Lifan, не справившись с управлением, допустил выезд на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем «Нива».

В результате ДТП погибли водители обоих автомобилей и два пассажира автомобиля «Нива», женщина 1962 года рождения и мужчина 1958 года рождения. Ещё одна пассажирка автомобиля «Нива» была госпитализирована с травмами.

Сотрудниками правоохранительных органов проводится проверка по факту ДТП.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели двух человек в результате столкновения легкового автомобиля с грузовиком под Нефтеюганском.