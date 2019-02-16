Москва, 16 февраля, 2019, 12:06 — ИА Регнум. В правоохранительные органы поступила информация о минировании торгового центра «Капитолий» на юго-западе Москвы. Об этом сегодня, 16 февраля, сообщают столичные СМИ со ссылкой на источник в экстренных службах столицы.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна Анонимный звонок

Анонимное сообщение с угрозой взрыва поступило в торговый центр «Капитолий», расположенный на проспекте Вернадского.

В настоящее время сотрудники оперативных служб проводят комплексную проверку здания торгового центра. При этом эвакуация посетителей и персонала данного торгового центра пока не проводилась.

Напомним, что в конце января в России снова поднялась волна анонимных сообщений о якобы минировании различных общественных зданий и мест массового скопления людей. Ни одно из анонимных сообщений не подтвердилось.