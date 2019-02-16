Кемерово, 16 февраля, 2019, 12:08 — ИА Регнум. Женщину с больным ребёнком вытащили из горящего дома сотрудники ДПС города Кемерово. Об этом 16 февраля сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ.

Цитата из к/ф «Прощание». реж Лариса Шепитько, Элем Климов. 1981. СССР Пожар в частном доме

В ночь с 15 на 16 февраля экипаж ГИБДД УМВД РФ по городу Кемерово получил информацию о пожаре в частном жилом доме на улице Рутгерса.

Экипаж в составе старших лейтенантов полиции Андрея Мецлера и Александра Павлика немедленно выехал на место происшествия. На месте пожара офицеры полиции услышали крики о помощи, доносившиеся из охваченного огнём дома.

В доме находилась женщина с больным пятилетним сыном. Огонь пожара отрезал матери с ребёнком путь к выходу, выйти из дома самостоятельно они не могли.

Сотрудники полиции помогли эвакуироваться ребёнку и женщине. Полицейские вынесли через окно на руках сначала ребёнка, а потом и его мать.

Возгорание ликвидировал подъехавший пожарный расчёт. Благодаря оперативным и грамотным действиям сотрудников полиции при пожаре никто не пострадал.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели трёх человек в результате пожара в Калмыкии в Малодербетовском районе. Ещё два человека пострадали.