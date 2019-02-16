Анкара, 16 февраля, 2019, 11:58 — ИА Регнум. Президент Международной футбольной федерации (ФИФА) Джанни Инфантино и представители оргкомитета чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре обсудили вероятность увеличения количества участников турнира с 32 до 48 команд, сообщает 16 февраля Kuwait News Agency.

John Fischer Футбол

Встреча президента ФИФА с представителями Катара прошла 15 февраля в Стамбуле.

Ранее стало известно, что в финальной части чемпионата мира по футболу 2026 года, который пройдет в Мексике, Канаде и США, будет участвовать не 32 как это было до этого, а 48 команд.

Инфантино предлагает сделать расширенным количество команд уже на чемпионате мира 2022 года и часть матчей провести за пределами Катара. При этом сам президент ФИФА отметил, комментируя данное событие, что, хотя он и настроен оптимистично в данном вопросе, он понимает, что такое увеличение количества участников турнира станет нелегкой задачей.

Отметим, Катар станет первой в истории страной Ближнего Востока, которая примет у себя мировое первенство по футболу. Оно пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.