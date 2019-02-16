Анкара, 16 февраля, 2019, 11:45 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал, что мешает его стране купить у США зенитно-ракетные комплексы Patriot. Соответствующее заявление он сделал журналистам в самолёте, возвращаясь из Сочи, где состоялись переговоры лидеров России, Ирана и Турции по сирийскому урегулированию.

(сс) Neuwieser ЗРК Patriot

По словам Эрдогана, США не могут выполнить два основных условия Анкары по приобретению ЗРК Patriot — это предоставление кредита на покупку и совместное производство этих ЗРК в Турции.

«Совместное производство, предоставление кредита и досрочная поставка — это критерии, которым мы придаем большое значение. Несмотря на то, что они положительно относятся к досрочным поставкам, они не могут гарантировать предоставление кредита и совместное производство», — рассказал Эрдоган.

Кроме того, турецкий президент подтвердил твердое намерение Турции купить российские зенитно-ракетные комплексы С-400. Эрдоган подчеркнул, что сделка по С-400 уже заключена, и Анкара сдавать назад не собирается. Российские ЗРК должны быть развернуты в Турции уже в июле 2019 года.

Напомним, что государственный департамент США одобрил возможную сделку с Турцией по продаже ЗРК Patriot с сопутствующим оборудованием. Общая сумма сделки — $3,5 млрд. Предполагается, что Турция закупит четыре комплекта c 20 пусковыми установками и 80 ракетами-перехватчиками.

При этом условием заключения данной сделки является отказ Турции от закупки российских ЗРК С-400. Но Анкара этот вариант отклонила. Во-первых $3,5 млрд — это слишком дорого, и при этом Турция не получит никаких технологий. Скидку Анкаре Вашингтон также отказывается давать. А вот российские ЗРК обойдутся Турции в три раза дешевле.