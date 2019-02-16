Сеул, 16 февраля, 2019, 11:47 — ИА Регнум. Южнокорейская компания Samsung инвестирует в производство оборудования для телекоммуникационных сетей, стремясь извлечь выгоду из проблем китайской компании Huawei в Европе. Об этом сообщает Reuters.

Билборд Samsung

Несколько отраслевых источников рассказали изданию, что южнокорейская компания Samsung прикладывает усилия для преодоления разрыва с китайской Huawei и превращения в лидирующего поставщика телекоммуникационного оборудования для мобильной связи пятого поколения (5G).

Напомним, в 2018 году администрация США ввела ряд ограничений на использование телекоммуникационного оборудования китайских компаний из-за возможных проблем с безопасностью. Позже подобные решения были приняты правительствами Великобритании и Австралии, сейчас такие же ограничительные меры рассматриваются правительствами некоторых европейских стран.

Отмечается, что проблемы, с которыми столкнулась китайская компания Huawei, открывают уникальную возможность для южнокорейской Samsung. Мобильные операторы, как правило, выбирают для развёртывания инфраструктуры 5G те же компании, которые занимались сетями предыдущего поколения. Однако политическое давление, оказываемое на операторов связи в странах ЕС и других странах-союзниках США, может заставить их сменить поставщика. Таким образом, ранее планировавшееся использование оборудования Huawei для строительства сетевой инфраструктуры, может быть пересмотрено в пользу южнокорейской компании Samsung, шведской Ericsson или финской Nokia.

Одним из свидетельств возможного перераспределения на европейском рынке телекоммуникаций стало соглашение о проведении тестов сетей 5G между компанией Samsung и французским оператором Orange. При этом ведущим поставщиком оператора Orange, работающего на рынках 27 стран, является компания Huawei.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале 2019 года посол США в Евросоюзе Гордон Сондленд заявил, что европейские страны, в которых разрешат использование китайского телекоммуникационного оборудования, столкнутся с затруднениями при дальнейшем сотрудничестве с США.