Санкт-Петербург, 16 февраля, 2019, 11:32 — ИА Регнум. Одиннадцать тяжелобольных детей из Ростова-на-Дону были доставлены спецбортом МЧС России в Москву и Санкт-Петербург для прохождения курса лечения. Об этом вечером 15 февраля сообщила прес-служба ГУ МЧС РФ по Санкт-Петербургу.

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Спецборт МЧС доставил детей в Санкт-Петербург. Дети будут проходить лечение в Санкт-Петербурге в Национальном медицинском исследовательском центре имени В. А. Алмазова, Санкт-Петербургском педиатрическом медицинском университете и Научно-исследовательском детском ортопедическом институте имени Г. И. Турнера. В эти лечебные учреждения дети были доставлены из аэропорта каретами скорой помощи в сопровождении машин ГИБДД.

Все дети нуждаются в специальной высококвалифицированной медицинской помощи. Спецборт, перевозивший малышей, оснащён самым современным медицинским оборудованием, в том числе кардиомониторами и аппаратами искусственного дыхания. Медики спецрейса могут оказать помощь пациентам прямо во время полёта.

Во время полёта тяжелобольных детей сопровождали медики Государственного центрального аэромобильного спасательного отряда «Центроспас» и Всероссийского центра медицины катастроф «Защита». Кроме того, с детьми находились психологи МЧС России.

Сообщается, что четверо пациентов останутся для лечения в Сант-Петербурге, семеро детей будт доставлены в медучреждения города Москвы.

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