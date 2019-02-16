Киев, 16 февраля, 2019, 11:11 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, которая обвиняется в подготовке террористического акта в правительственном квартале Киева, заявила, что в отношении нынешнего руководства Украины давно пора вводить санкции. Соответствующее заявление Савченко сделала на заседании Черниговского апелляционного суда 15 февраля.

Иван Шилов ИА REGNUM Надежда Савченко

Напомним, что генеральная прокуратура Украины обвиняет Савченко в подготовке террористического акта в правительственном квартале Киева с целью совершения государственного переворота. Ей грозит от пяти лет тюрьмы до пожизненного заключения.

По ходатайству Генпрокуратуры Верховный суд Украины определил, что дело Савченко будет рассматривать Черниговский районный суд. Адвокаты Савченко заявили об отводе коллегии суда, которая проводила подготовительное заседание по делу, в связи с нарушениями при определении судей. Отвод был удовлетворен, и дело направили в Черниговский апелляционный суд, который продлил Савченко арест.

«Я думаю, Европейскому суду по правам человека есть на что посмотреть в этом суде… Я думаю, что пора вводить санкции не только против власти России, но и против власти Украины. Уже давно пора», — сказала Савченко на заседании суда.

Она также подчеркнула, что судебная реформа на Украине, которую обещал президент Петр Порошенко, так и не состоялась.