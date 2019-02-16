Благовещенск, 16 февраля, 2019, 10:36 — ИА Регнум. В результате дорожно-транспортного происшествия в Амурской области погибли два человека. Об этом сегодня, 16 февраля, сообщает пресс-служба Главного управления МВД по региону.

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ДТП произошло в посёлке Соловьёвск Тындинского района Амурской области. Легковой автомобиль врезался в электроопору.

В результате ДТП погибли два человека — водитель 1991 года рождения и пассажир 1986 года рождения.

Полиция проводит проверку.