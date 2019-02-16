Нефтеюганск, Югра, 16 февраля, 2019, 10:39 — ИА Регнум. Два человека погибли в результате ДТП на автотрассе «Тюмень — Ханты-Мансийск» в Нефтеюганском районе Югры. Об этом 16 февраля сообщила пресс-служба УМВД РФ по региону.

Дарья Драй ИА REGNUM Скорая помощь

ДТП произошло на 690 километре автотрассы «Тюмень — Ханты-Мансийск» около 10:00 утра по местному времени.

По предварительной информации, водитель легкового автомобиля KIA, совершая манёвр, допустил выезд на полосу встречного движения, где произошло столкновение с грузовым автомобилем «КамАЗ». В результате ДТП на месте погибли водитель KIA и пассажир.

На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Устанавливаются все обстоятельства и причины ДТП.

Ранее ИА REGNUM сообщало о ДТП в Чувашии, где один человек погиб, шестеро пострадали при столкновении грузовика с пассажирским микроавтобусом.