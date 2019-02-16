Тайбэй, 16 февраля, 2019, 10:40 — ИА Регнум. Мировые поставки ноутбуков в четвёртом квартале 2018 года снизились на 3% по сравнению с тем же кварталом предыдущего года. Об этом сообщает DigiTimes.

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Эксперты аналитического подразделения тайваньского издания посчитали, что в четвёртом квартале 2018 года в мире было продано 31,41 млн ноутбуков, что на 0,3% меньше, чем в третьем квартале 2018 года и на 3% меньше, чем в четвёртом квартале 2017 года. Аналитики отмечают, что поставки в последнем квартале 2018 года оказались более низкими, чем прогнозировались.

В первый квартал года традиционно наблюдается падение продаж, не станет исключением и 2019 год. Ожидается, что поставки ноутбуков в первом квартале 2019 года снизятся на 13% по сравнению с последним кварталом 2018 года.

Эксперты прогнозируют снижение продаж ноутбуков американской компании Hewlett-Packard (HP), китайской Lenovo и тайваньской ASUS. При этом ожидается рост продаж устройств американских компаний Apple и Dell.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2018 году мировые поставки персональных компьютеров сократились на 1,3% по сравнению с предыдущим годом, согласно отчёту компании Gartner.