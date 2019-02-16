Донецк, 16 февраля, 2019, 10:12 — ИА Регнум. Военнослужащие Украины 19 раз за минувшие сутки нарушили режим перемирия. Об этом 16 февраля сообщает пресс-служба представительства Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Солдаты ВСУ

Боевики ВСУ при обстрелах территории ДНР применяли следующее вооружение: гранатомёты, миномёты калибра 120м и 82 мм, вооружение БМП, крупнокалиберное стрелковое и стрелковое вооружение, снайперское оружие.

В зоне обстрела со стороны военнослужащих Украины оказались населённые пункты Горловка (посёлок шахты имени Гагарина, посёлок шахты 6/7), Зайцево, Васильевка, Ясиноватая, Крутая Балка, Сосновское, Саханка, Октябрь и район Донецкого аэропорта («Вольво-центр»).

В результате обстрелов получил ранение правой голени мирный житель ДНР, мужчина 1974 года рождения.

Были зарегистрированы повреждения гражданской инфраструктуры в результате обстрелов со стороны ВСУ. В населённом пункте Ясиноватая были повреждены два жилых дома (попадание в кровлю и во входную дверь), в посёлке шахты имени Гагарина было повреждено остеклние жилого дома, в населённом пункте Горловка повреждения при обстрелах со стороны ВСУ получили четыре дома (пострадало оконное остекление и фасад).

Также в населённом пункте Горловка была повреждена ЛЭП, а в Ясиноватой повреждения получил попавший под огонь ВСУ автомобиль.

Общее количество применённых военнослужащими ВСУ боеприпасов составило 259 единиц.

Ранее ИА REGNUM сообщало о повреждении газопровода и жилых домов в Ясиноватой в результате обстрелов со стороны боевиков ВСУ.