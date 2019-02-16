Санкт-Петербург, 16 февраля, 2019, 10:08 — ИА Регнум. Санкт-Петербург продолжает испытывать последствия негативных демографических процессов, запущенных еще в начале 1990-х годов. Главным их следствием является снижение рождаемости.

Бернардо Строцци. Спящий ребёнок. XVII век

Так, в январе 2019 года в Петербурге зафиксировано наименьшее количество случаев рождения детей за последние шесть лет, по сравнению с аналогичным периодом.

Как сообщает городской комитет по делам записи актов гражданского состояния, в январе 2019 года появилось на свет 4804 ребенка. Год назад, в январе 2018-го, их было 5183, а в 2017 году — 5368.

В 2018 году в Северной столице родились 64 573 детей, что также меньше, чем в предыдущие два года.

Коэффициент рождаемости на 1 тыс. человек населения Петербурга, по данным Петростата, в 2018 году составил 12,0. Годом ранее он составлял 12,7 случаев рождения детей.

Несмотря на это, численность постоянного населения Санкт-Петербурга за минувший год выросла, в основном за счет миграции — она дала 86% прироста. На 1 декабря 2018 года в Петербурге проживали 5 млн 380 тыс. человек.