Анахайм, США, 16 февраля, 2019, 10:06 — ИА Регнум. Хоккейный клуб «Бостон Бринз» одержал победу с нулевым счетом над хоккеистами «Анахайм Дакс» в матч регулярного чемпионата НХЛ, сообщает 16 февраля Сhampionat.com.

(сс) Dan4th Nicholas Болельщики развернули флаг хоккейной команды «Бостон Брюинз»

Игра, проходившая на домашнем льду «Анахайма», завершилась всухую со счетом 3:0 в пользу гостей.

Счет в матч открыл форвард «Бостона» Ноэлль Аккьяри на 6-й минуте. На 26-й минуте его партнер по команде Джейк Дебраск удвоил преимущество своей команды, а на 60-й форвард Крис Вагнер поразил пустые ворота хозяев и этим довел счет до итогового состояния.

Словацкий голкипер «Бостона» Ярослав Галак оформил шут-аут в матче.

Отметим, по итогам игры «Бостон Брюинз» находится на втором месте восточной конференции НХЛ с 112 очками, отставая от лидера — команды «Тампа — Бэй Лайтинг» на 1 очко. «Анахайм» с 101 очком расположился на четвертой позиции запада.