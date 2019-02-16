Москва, 16 февраля, 2019, 09:33 — ИА Регнум. Эксперты Euro NCAP (Европейская программа оценки новых автомобилей) составили рейтинг самых безопасных автомобилей 2019 года. Данные последних краш-тэстов были опубликованы на портале CarBuyer.

(сс) Free-Photos В салоне автомобиля

В категории «небольшой семейный автомобиль» лучшим, по мнению экспертов Euro NCAP, стал Mercedes-Benz A-Class. Данный автомобиль обеспечивает 96-процентную безопасность взрослых пассажиров при любой аварии. Кроме того, данный автомобиль имеет ассистент торможения, ассистент удержания в полосе и систему отслеживания усталости водителя. Второе место в данной категории досталось обновленному Ford Focus, третье — Nissan Leaf.

В категории «большой семейный автомобиль» победила модель Audi A6. Этот автомобиль продемонстрировал лучшую среди всех протестированных машин безопасность взрослых пассажиров и детей. Также Audi A6 оснащена новыми технологиями помощи водителю и системами контроля за слепыми зонами. Второе место в данной категории досталось Mazda 6, третье — Volvo V60.

В категории кроссоверов наиболее безопасным признан BMW X5. Этот автомобиль, по данным краш-тестов, обеспечивает 89% и 86% безопасности для взрослых и детей соответственно при любых авариях. Второе место в категории кроссоверов занял Volkswagen Touareg, третье — Jaguar I-Pace.