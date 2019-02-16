Сан-Себастьян, Испания, 16 февраля, 2019, 09:33 — ИА Регнум. Футбольный испанский клуб «Хетафе» разошелся миром с командой «Эйбар» в матче 24-го тура чемпионата Испании по футболу, сообщает 16 февраля «Матч ТВ».

Цитата из м/ф «Футбольные звезды». реж Борис Дежкин. 1974. СССР Игра

Игра, проходившая на поле стадиона «Мунисипал де Ипуруа» в Эйбаре, закончилась со счетом 2:2.

Гости вели в счете 2:0 к 67-й минуте встречи после голов Хайме Мата на 37-й и французского защитника «Хетафе» Димитри Фулкье на 52-й минутах. Однако дубль бразильского нападающего Шарлеса (67-я с пенальти, 80-я) не позволил гостям победить в матче.

Отметим, по итогам игры «Хетафе» не смог потеснить находящуюся на четвертом месте «Севилью» и с 36 очками располагается на пятой строчке турнирной таблицы Ла Лиги. «Эйбар» с 31 очком на десятой позиции.

В следующем туре «Хетафе» примет 23 февраля у себя клуб «Райо Вальекано», а «Эйбар» сыграет в этот же день в гостях с «Атлетико» из Бильбао.