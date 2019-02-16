Гуанчжоу, Китай, 16 февраля, 2019, 08:53 — ИА Регнум. Семь человек погибли от отравления газом на бумажной фабрике в провинции Гуандун на юге Китая, сообщает 16 января агентство Синьхуа.

(сс) sbamueller Скорая помощь

Пожарные получили сообщение об отравлении на фабрике Shuangzhou Paper Co., Ltd. в городе Чжунтан города Дунгуань,. Об этом сообщили в общественном департаменте города вечером по местному времени 15 февраля. Девять рабочих оказались заперты внутри бака для химических отходов на бумажной фабрике.

Пожарные извлекли их, после чего ни немедленно были доставлены в госпиталь. Семь человек погибли уже во время оказания им экстренной медицинской помощи, еще двое в настоящее время находятся в стабильном состоянии. Местные власти инициировали проверку по данному случаю.