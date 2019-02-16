Южно-Сахалинск, 16 февраля, 2019, 09:04 — ИА Регнум. Землетрясение магнитудой 4,8 было зафиксировано в районе Курильских островов. Об этом 16 февраля сообщает Геологическая служба США (USGS).

Вячеслав Седых ИА Красная Весна Сахалин

Подземные толчки магнитудой 4,8 баллов были зарегистрированы в 02:53 по всемирному координированному времени (05:53 мск).

Эпицентр подземной стихии находился в 283 километрах от российского населённого пункта Курильск (население 1719 человек). Самый крупный к эпицентру землетрясения город Южно-Сахалинск с населением около 176 500 человек находится в 701 километре к северо-западу.

Очаг землетрясения располагался на глубине 35 километров.

О пострадавших и разрушениях информации не поступало. Об угрозе цунами также не сообщалось.

Ранее ИА REGNUM сообщало о проекте по предсказанию землетрясений, который был официально запущен Китаем. Принять участие в проекте смогут учёные со всего мира.