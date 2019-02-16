Пекин, 16 февраля, 2019, 08:50 — ИА Регнум. Доля смартфонов китайских производителей достигла рекордного уровня и составила 32% от общего количества поставок на рынке Европы в 2018 году. Об этом сообщает Canalys.

rawpixel Смартфоны

Аналитики компании Canalys подвели итоги поставок смартфонов на рынках европейских стран. Согласно данным компании, общее количество поставок смартфонов составило 197 млн устройств, что на 4% меньше, чем в 2017 году.

В странах Западной Европы поставки упали на 8%, а в странах Центральной и Восточной Европы увеличились на 5%. В России поставки смартфонов в 2018 году выросли на 14%, что является рекордным показателем.

Поставки южнокорейской компании Samsung сократились на 10%, однако она осталась крупнейшим поставщиком (61,6 млн устройств). Поставки американской компании Apple сократились на 4% и составили 42,8 млн единиц, при этом поставки китайской Huawei выросли на 54% и достигли 42,5 млн.

Общая доля китайских производителей в поставках по итогам 2018 года составила 32%, тогда как в 2017 году составляла 24%.

Старший аналитик Canalys Бен Стэнтон отметил, что укрепление позиций китайских компаний связано с обострением американо-китайской торговой войны.

«Решения американской администрации заставили китайские компании инвестировать в страны Европы, а не в США. Хотя европейский рынок и является зрелым, у китайских компаний остаётся возможность вытеснить других участников рынка. Такие компании, как Huawei и Xiaomi создали такую ценовую конкуренцию, которая ошеломила их конкурентов», — отметил Стэнтон.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2018 году эксперты впервые зафиксировали падение объёма мировых поставок смартфонов. Так, согласно данным компании Strategy Analytics, поставки смартфонов упали на 5% по сравнению с 2017 годом.