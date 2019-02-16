Луганск, 16 февраля, 2019, 08:31 — ИА Регнум. За минувшие сутки украинские боевики девять раз обстреляли территорию Луганской Народной Республики. Об этом сегодня, 16 февраля, сообщает пресс-служба Народной милиции ЛНР.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

По данным военных ЛНР, украинские боевики девять раз нарушили режим прекращения огня за сутки. При обстрелах позиций войск ЛНР украинские боевики использовали минометы калибром 120 и 82 миллиметра, вооружение боевых машин пехоты, гранатометы различных типов, крупнокалиберные пулеметы, а также стрелковое оружие.

Уточняется, что обстрелам подверглись позиции войск ЛНР в районе населенных пунктов Золотое-5, Калиново, Молодежное, Калиновка.

На данный момент информация о жертвах или пострадавших среди мирного населения не поступала.