Киев, 16 февраля, 2019, 08:23 — ИА Регнум. Кандидат в президенты Украины, лидер партии «Основа» Сергей Тарута считает, что Украина вполне может стать поставщиком газа для Европейского союза. Об этом Тарута написал накануне, 15 февраля, на своей странице в социальной сети Facebook.

(сс) Вадим Чуприна Сергей Тарута в Верховной раде Украины

«Считаю, что Украина в газовом вопросе может перестать быть проблемой для Европы, и стать решением. Украина может нарастить добычу собственного газа и поставлять его в Европу», — пишет Тарута.

Также Тарута отметил, что Европейский союз и США по разному оценивают проект газопровода «Северный поток — 2». Для ЕС — это прежде всего экономический проект, который сулит выгоду, а для США в этом вопросе первостепенную роль играет безопасность, так как для Вашингтона закупка топлива у России означает закупку у «потенциального противника».

В связи с этим Тарута считает, что Украина могла бы заменить Россию на газовом рынке Евросоюза и тем самым решить проблему.

Напомним, ранее Тарута уже утверждал, что запасы газа на Украине якобы являются самыми большими не только в Европе, но и во всем мире. При том, что данные геологоразведки это совершенно не подтверждают.