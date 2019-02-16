Ним, Франция, 16 февраля, 2019, 08:09 — ИА Регнум. Футбольный клуб «Ним» одержал победу с нулевым счетом над командой «Дижон» в матче 25-го тура французского чемпионата по футболу, сообщает 16 февраля «Матч ТВ».

Цитата из м/ф «Футбольные звезды». реж Борис Дежкин. 1974. СССР Гол!

Игра проходила на стадионе «Де Костьерес» в Ниме и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

Голы у «Нима» записали на свой счет Тежи Саванье (28-я минута) и Антонен Бибишон (83-я). У гостей на 89-й минуте после второй желтой карточки был удален Уссама Хаддади.

Отметим, по итогам игры «Ним» поднялся на девятую строчку Лиги 1 с 36 очками. «Дижон» находится на семнадцатой позиции с 20 очками.