Благовещенск, 16 февраля, 2019, 07:58 — ИА Регнум. Крупный пожар, полыхавший почти сутки на торговой базе в городе Благовещенске в Амурской области ликвидирован огнеборцами. об этом 16 февраля сообщила пресс-служба ГУ МЧС РФ по региону.

28.mchs.gov.ru Пожарные машины

Информация о возгорании в складском помещении на улице Пионерской в городе Благовещенске поступило в региональное отделение ГУ МЧС в 05:45 15 февраля (23:45 14 февраля мск). По поступившей информации загорелся склад с хозтоварами и бытовой химией.

Площадь возгорания изначально составляла 200 кв. метров. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности.

В 18:50 15 февраля пожар был локализован, открытое горение было ликвидировано в 06:30 и начались работы по разбору завалов и проливке места пожара, чтобы избежать повторного возгорания.

В 09:30 16 февраля по местному времени (03:30 мск) пожар был ликвидирован полностью. В тушении пожара принимали участие 107 человек личного состава и 25 единиц техники. Пострадавших нет. Причины и обстоятельства пожара, а также разимеры материального ущерба устанавливаются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о пожаре на шахте «Уралкалия» в Пермском крае. При пожаре никто не пострадал.