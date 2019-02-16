Москва, 16 февраля, 2019, 07:56 — ИА Регнум. Космонавт Олег Кононеко провел эксперимент по изучению влияния условий космического полета на локомоторные функции на борту Международной космической станции (МКС). Об этом сообщает пресс-служба госкопрорации «Роскосмос».

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Нарушения локомоторных функций возникают даже после непродолжительных космических экспедиций (до 16 суток). Особенно актуальной эта проблема является для членов длительных космических экспедиций.

В Роскосмосе сообщили, что накануне космонавт Олег Кононеко провел медицинский эксперимент «Мотокард», который позволит изучить механизм возникновения моторных нарушений в условиях космической экспедиции. Во время эксперимента «Мотокард» были получены новые данные о характере электромиографической активности мышц голени, а также зафиксированы изменения характеристик бега в условиях невесомости.

Отмечается, что благодаря подобным экспериментам постоянно совершенствуются методы профилактики возникновения моторных нарушений.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2018 года в Роскосмосе рассказали о тренировках, проводимых членами экспедиции МКС-57 перед возвращением на Землю. В частности, для подготовки организма к земной гравитации члены экипажа проходили тренировки в вакуумном костюме «Чибис», создающем эффект земного притяжения.