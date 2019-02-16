Москва, 16 февраля, 2019, 07:33 — ИА Регнум. В Москве сегодня, 16 февраля, ожидается потепление. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Оттепель

Воздух в столице прогреется до +3 градусов Цельсия. Днем ожидается облачная погода с некоторыми прояснениями. Местами будет идти снег с дождем. На дорогах — гололедица.

Ветер с Московском регионе будет дуть северо-западный со скоростью 5−10 м/с. Порывы ветра будут достигать 15 м/с.

Ранее синоптики предупреждали, что в начале следующей недели в Москве ожидаются сильные ветры.